Янина Студилина в бикини похвасталась фигурой

Актриса Янина Студилина поделилась пляжными фото с отдыха на Мальдивах. Артистка отправилась в незабываемое путешествие на Мальдивы, где наслаждается летним отдыхом на экзотическом курорте, популярном среди российских звезд.
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