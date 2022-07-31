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Захарова назвала неадекватной и сюрреалистичной ситуацию с азиатским турне Пелоси

Захарова назвала неадекватной и сюрреалистичной ситуацию с азиатским турне Пелоси

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси является неадекватной и сюрреалистичной.

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