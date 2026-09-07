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Царьград

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Еврокомиссия назначила нового советника фон дер Ляйен по обороне

Еврокомиссия назначила нового советника фон дер Ляйен по обороне

Еврокомиссия сменяет советника Урсулы фон дер Ляйен на Робина Винка. Замена произошла в преддверии выступления о положении в ЕС 16 сентября.

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