12 ноября 2023 года руководитель социально отдела по социальному служению Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник принял участие в открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, которое прошло в конгресс-центре ´Олимп Холл´ на Новом Арбате (г.
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