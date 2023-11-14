12 ноября 2023 года руководитель социально отдела по социальному служению Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник принял участие в открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, которое прошло в конгресс-центре ´Олимп Холл´ на Новом Арбате (г.