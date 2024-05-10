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Просроченного Зеленского взяли в "залужники"

Просроченного Зеленского взяли в "залужники"

Юрий Кот Ещё пару недель назад интернет взбудоражила новость, что СБУ взяли Залужного в заложники и держат под домашним арестом.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Когда ликвидируют Зеленского, кого-то же должен вынести Майдан. Чем Заужный плох для роли гетмана?
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7 час.
М
Мария
Что-то Залужный не торопится в Лондон!
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3 час.
Natalija Osminina
Залужному уготована другая роль -стать новым гетманом Украины, после того, как Лондон устроит там Майдан.
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1 час.

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