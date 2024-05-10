Юрий Кот Ещё пару недель назад интернет взбудоражила новость, что СБУ взяли Залужного в заложники и держат под домашним арестом.
Просроченного Зеленского взяли в "залужники"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Когда ликвидируют Зеленского, кого-то же должен вынести Майдан. Чем Заужный плох для роли гетмана?
Ответить
7 час.
М
Мария
Что-то Залужный не торопится в Лондон!
Ответить
3 час.
Natalija Osminina
Залужному уготована другая роль -стать новым гетманом Украины, после того, как Лондон устроит там Майдан.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии