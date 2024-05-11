Железнодорожный вагон с буквой Z не пропустили в Литву. Об этом сообщает издание Delfi.Отмечается, что литовские пограничники отцепили вагон со знаком от товарного поезда, перевозившего груз в Калининградскую область.
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