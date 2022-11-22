По следам трагедий: Одоризацию бытового газа требуется сохранить

19 ноября 2022 г. в 13 часов дня в поселке Тымовское на Сахалине в квартире на первом этаже пятиэтажного дома (по свидетельству очевидца и видеозаписи с камеры наблюдения) раздался взрыв, произошедший от утечки газа и последующего его воспламенения.