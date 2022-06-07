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Скрипка и леса: инструмент Страдивари против пейзажа Хокни

Скрипка и леса: инструмент Страдивари против пейзажа Хокни

Что дороже — скрипка Страдивари или «детский» пейзаж Дэвида Хокни? Реальный портрет кисти Эль Греко или виртуальная абстракция Василия Кандинского? Аукционы июня предлагают знатокам прекрасного задуматься о различных ценностях современного мира.

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