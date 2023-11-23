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Кард АСА 167 Магомедов – Ибрагимов: кто дерется 8 декабря, весь список бойцов

Кард АСА 167 Магомедов – Ибрагимов: кто дерется 8 декабря, весь список бойцов

В пятницу 8 декабря 2023 года на арене «Уфа Арена» в Уфе пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 167.

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