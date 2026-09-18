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ВОЗ выявила гендерный разрыв в зарплатах врачей: мужчины получают больше женщин в 43 странах

ВОЗ выявила гендерный разрыв в зарплатах врачей: мужчины получают больше женщин в 43 странах

Минула четверть 21-го века, а мы по-прежнему повсеместно сталкиваемся с гендерной дискриминацией. Эксперты подсчитали, сколько недоплачивают врачам-женщинам только из-за их пола.

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