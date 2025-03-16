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Калужские новости

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Поджегшего пожилую женщину и ее дом в Боровске мужчину задержала полиция

Поджегшего пожилую женщину и ее дом в Боровске мужчину задержала полиция

Облил женщину и дом бензином, поджег и скрылся. Полиция установила его местонахождение. Женщина получила очень серьезные ожоги и доставлена в областную больницуВ Боровске Калужской области задержан подозреваемый в поджоге жилого дома.

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