Поджегшего пожилую женщину и ее дом в Боровске мужчину задержала полиция

Облил женщину и дом бензином, поджег и скрылся. Полиция установила его местонахождение. Женщина получила очень серьезные ожоги и доставлена в областную больницуВ Боровске Калужской области задержан подозреваемый в поджоге жилого дома.
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