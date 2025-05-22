Торгсетям закон прописан: власти изменили правила игры между поставщиками и розницей

Принятый Федеральным собранием закон о поставках в торговые сети призван уравновесить права поставщиков и ритейлеров, снизить опасность необоснованных штрафов и повысить прозрачность договорных отношений.
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