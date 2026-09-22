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Татарстанда 23 сентябрьдә астрономик көз башлана

Татарстанда 23 сентябрьдә астрономик көз башланачак. 03:05 сәгатьтә Кояш күк экваторы белән кисешү ноктасында булачак һәм Төньяк күк ярымшарыннан Көньяк ярымшарга күчәчәк.

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