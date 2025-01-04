Прогноз погоды в Крыму на 4 января

Прогноз погоды в Крыму на 4 январяВ Симферополе +8 и дождь со снегомВ Севастополе +10 и небольшой дождьВ Евпатории +8 и небольшой дождьВ Черноморском +5 и небольшой дождьВ Джанкое +7 и небольшой дождьВ Ялте +11 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +10 и небольшой дождь.