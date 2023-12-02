Важные дела и запреты 3 декабря, в праздник святого Прокла и Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы Алёна Юрьева3 декабря по православной традиции отмечается память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, и приближается праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы, который провозглашает великое событие посвящения Марии Богу.