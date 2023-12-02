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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Важные дела и запреты 3 декабря, в праздник святого Прокла и Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

Важные дела и запреты 3 декабря, в праздник святого Прокла и Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

Важные дела и запреты 3 декабря, в праздник святого Прокла и Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы Алёна Юрьева3 декабря по православной традиции отмечается память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, и приближается праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы, который провозглашает великое событие посвящения Марии Богу.

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