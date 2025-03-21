Беглов поздравил Министра иностранных дел Сергея Лаврова с юбилеем

Губернатор Петербурга пожелал ему крепкого здоровья, энергии и новых побед во имя России Губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравление Министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, который сегодня отмечает свой 75-й день рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии