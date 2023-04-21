Тарасенко забил «Нью-Джерси», став 3-й звездой матча. У него 2 гола в 2 играх плей-офф

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу во второй игре подряд в серии 1-го раунда Кубка Стэнли. Сегодня за 13:52 (3:08 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
- «Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
Свежие комментарии