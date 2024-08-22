❗️ «Куратор сказал отнести бомбу на насосную станцию»: задержанный в Крыму агент СБУ из Молдавии рассказал, как готовил диверсию Гражданина Молдавии 1992 года рождения задержали в Керчи.
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❗️ «Куратор сказал отнести бомбу на насосную станцию»: задержанный в Крыму агент СБУ из Молдавии рассказал, как готовил диверсию Гражданина Молдавии 1992 года рождения задержали в Керчи.