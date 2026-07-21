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После разрушительных землетрясений Starlink подключил к Сети более 700 тысяч человек в Венесуэле

После разрушительных землетрясений Starlink подключил к Сети более 700 тысяч человек в Венесуэле

Компания уже доставила свыше 1600 терминалов и помогает экстренным службам восстанавливать связь в пострадавших районахStarlink сообщил о масштабной работе по восстановлению связи в Венесуэле после серии мощных землетрясений, произошедших в июне 2026 года.

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