После разрушительных землетрясений Starlink подключил к Сети более 700 тысяч человек в Венесуэле

Компания уже доставила свыше 1600 терминалов и помогает экстренным службам восстанавливать связь в пострадавших районахStarlink сообщил о масштабной работе по восстановлению связи в Венесуэле после серии мощных землетрясений, произошедших в июне 2026 года.
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