В Тверском суде Москвы зарегистрировали иск к президенту FIDE

Иск зарегистрирован за два дня до выборов президента Международной шахматной федерации, на которых Турлов победил, набрав 110 голосов.
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