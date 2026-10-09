Времечко суровое с жолтнем приближается,К долгим снам готовится Мать Сыра Земля.Ветры дуют с севера, листья разлетаются,Ждут одёжку белую чёрные поля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Стрибог
- М СУЩНОСТЬ ИЛИ ПОРЧА
- МГ Народная Вера
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым