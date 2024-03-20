Чтобы приготовить такой хлеб, вместо молочных продуктов используют теплую воду. Яйца в тесто не добавляют, а эластичность массы достигают благодаря добавлению растительного масла.
Постный хлеб
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Чтобы приготовить такой хлеб, вместо молочных продуктов используют теплую воду. Яйца в тесто не добавляют, а эластичность массы достигают благодаря добавлению растительного масла.
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