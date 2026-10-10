Арсенал обыграл Лидс 2:1 в шестом туре Английской Премьер-лиги

В 6-м туре АПЛ "Арсенал" победил "Лидс" 2:1 в Лондоне. Голы забили Калафьори и Гимарайнс. "Лидс" ответил мячом Джастина.
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