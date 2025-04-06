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Царьград

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Илон Маск предложил сократить 8,5 тыс. сотрудников в сфере энергетики США

Илон Маск предложил сократить 8,5 тыс. сотрудников в сфере энергетики США

Правительство США рассматривает сокращение до 8,5 тыс. сотрудников в Министерстве энергетики и управлении ядерной безопасности.

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