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Царьград

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Федорищев назначил Ефимова зампредом правительства Самарской области

Федорищев назначил Ефимова зампредом правительства Самарской области

Артем Ефимов, возглавлявший министерство природных ресурсов, занял пост заместителя председателя правительства Самарской области, сохранив руководство ведомством.

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