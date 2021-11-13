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Рассказываю, откуда вообще взялись кочевники-мигранты в Беларуси

Рассказываю, откуда вообще взялись кочевники-мигранты в Беларуси

автор - Ироним "Мировой хулиган" Лукашенко гонит трафик из толп ближневосточных мигрантов к границам ЕС.

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Комментарии
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Гена Баев
Бред сивой кобылы.  Меркель пригласила мигрантов. Это  вторая волна.
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3 час.
Walery
Александр Васечкин
автору неплохо бы вспомнить школьный курс геогрфии, посмотреть карту и вспомнить, что кроме евросоюза и украины границу белоруссия имеет только с россией, поэтому вся эта татаро-монгольская или киргизо-таджикская, или афгано-пакистанская (ну и т,д.) орда может попасть к бацьке только двумя путями - либо на парашютах из неба, либо через прогнившие правоохранительные системы россии и белорусии.  только доигрался батяня - пшеки выставят на границу  тыщи 2-3 овчарок натасканных и перцового газку погранцам своим подгонят, а назад в россию татаро-монгол никто не пустит, и пиз..ц - они картошку хуже колорадов поточат и стулку батькову сзрызут через 2-3 месяца!
Они же на самолетах прилетели! Разве не так? При чем границы?
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3 час.
Владимир Домнин
Печально то, что 50% считают нормальным зарабатывать на страданиях женщин, детей, стариков, обманывая их. Может, запутинцы их и за людей не считают?
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37 мин.

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