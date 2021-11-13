Рассказываю, откуда вообще взялись кочевники-мигранты в Беларуси

Walery

Александр Васечкин

автору неплохо бы вспомнить школьный курс геогрфии, посмотреть карту и вспомнить, что кроме евросоюза и украины границу белоруссия имеет только с россией, поэтому вся эта татаро-монгольская или киргизо-таджикская, или афгано-пакистанская (ну и т,д.) орда может попасть к бацьке только двумя путями - либо на парашютах из неба, либо через прогнившие правоохранительные системы россии и белорусии. только доигрался батяня - пшеки выставят на границу тыщи 2-3 овчарок натасканных и перцового газку погранцам своим подгонят, а назад в россию татаро-монгол никто не пустит, и пиз..ц - они картошку хуже колорадов поточат и стулку батькову сзрызут через 2-3 месяца!