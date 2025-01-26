Киты повышают цены на Shiba Inu (SHIB) на фоне накопления

Цены на Shiba Inu (SHIB) демонстрируют устойчивость в условиях колеблющихся рыночных условий, в основном благодаря существенным приобретениям со стороны крупных держателей, накопивших около 30 триллион токенов SHIB.
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