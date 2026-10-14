В Дагестане житель получил 9 лет колонии за убийство возлюбленной в 2025 году в Кизлярском районе. Следствие установило, что на почве ревности он задушил ее, а потом спрятал тело в соседнем районе.
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