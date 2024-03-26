В РФ изменят порядок оформления перепланировки

Согласно информации, которую поделилась вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Светлана Гоненко, с 1 апреля 2024 года вступят в силу изменения в Жилищном кодексе (ЖК) РФ и законе "О государственной регистрации недвижимости" касательно перепланировок и реконструкций .
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