Игорь Кобзев проверил жилищные стройки в Черемхово

Губернатор Иркутской области продолжает рабочие поездки. Сегодня в рамках поездки в Черемхово Игорь Кобзев совместно с мэром города Вадимом Семеновым проверил, как город строит дома для переселения граждан из аварийного жилья.
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