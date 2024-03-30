Напасть преследовала за напастью: какими были последние дни оскароносного Госсетта-младшего

На 88-м году жизни в Санта-Монике умер актер Луис Госсетт-младший. Широкому зрителю он известен тем, что стал третьим темнокожим актером, номинированным на «Оскар» и первым темнокожим актером, получившим заветную статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.