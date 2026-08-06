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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самедов о Даку: «100% поможет «Спартаку», он входит в элиту форвардов, за ним охотились все гранды. Это сильный ход от красно-белых»

Экс-полузащитник « Спартака »  Александр Самедов  положительно оценил подписание клубом Мирлинда Даку .

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