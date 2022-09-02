Равнодушие делает Запад соучастниками обстрелов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Отсутствие реакции и правовой оценки западных структур на обстрелы Донецка делает их соучастниками преступлений украинских боевиков, заявил журналистам спикер парламента Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.