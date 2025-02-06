Против уехавшей на Украину певицы Максаковой* завели уголовное дело

В декабре ее заочно арестовали Уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах завели против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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