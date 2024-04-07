Том Хендерсон: Rogue Prince of Persia будет анонсирована 10 апреля и выйдет в раннем дос...

Том Хендерсон: Rogue Prince of Persia будет анонсирована 10 апреля и выйдет в раннем доступе в следующем месяцеПосле того как Prince of Persia: The Lost Crown получила признание критиков, похоже, что Ubisoft уже готовится сделать следующий шаг вперед для франшизы.
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