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Виктор Осимхен: «Верю, что Хвича получит «Золотой мяч», и надеюсь, что он принесет «Наполи» много побед. Моя цель – поиграть в АПЛ»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен оценил уровень вингера Хвичи Кварацхелии. «Он славный парень, у нас сразу возникло взаимопонимание.

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