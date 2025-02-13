Ветераны Татарстана ко Дню Победы получат по 50 тысяч рублей: кому еще положены выплаты

КАЗАНЬ, 13 февраля, ФедералПресс. Ко Дню Победы в Республике Татарстан инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных городов Севастополя и Сталинграда, а также несовершеннолетние узники концлагерей получат единовременную выплату по 50 тысяч рублей.