Оксана Самойлова рассказала, что ее дети будут сниматься в кино

Модель Оксана Самойлова часто показывает в блоге своих четверых детей и рассказывает об их успехах. В этот раз супруга Джигана поделилась с поклонниками радостной новостью — 6-летнюю Майю и 3-летнего Давида утвердили на главные роли в сериале.