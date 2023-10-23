Оксана Самойлова рассказала, что ее дети будут сниматься в кино

Модель Оксана Самойлова часто показывает в блоге своих четверых детей и рассказывает об их успехах. В этот раз супруга Джигана поделилась с поклонниками радостной новостью — 6-летнюю Майю и 3-летнего Давида утвердили на главные роли в сериале.
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