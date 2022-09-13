Вашингтон призвал Москву помочь прекратить эскалацию между Ереваном и Баку

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США призывают Россию использовать свое значительное влияние на Армению и Азербайджан для прекращения эскалации и уверены, что эскалация не в ее интересах, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США призывают Россию использовать свое значительное влияние на Армению и Азербайджан для прекращения эскалации и уверены, что эскалация не в ее интересах, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
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