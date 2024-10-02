В Заднепровье открылся обновленный офис Сбера

Пространство стало более открытым и удобным для смолян - большинство услуг можно получить в любой удобной локации Обновленный офис Сбера открылся по адресу Лавочкина, 53а в Заднепровском районе Смоленска.
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