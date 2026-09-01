В Татарстане расширили квоту для трудоустройства участников СВО

В Татарстане с 1 сентября вводится квота на трудоустройство участников специальной военной операции. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адвокат Жорин: ра...
- АЗ Авто сбило мальчи...
- L В Чувашии на подр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым