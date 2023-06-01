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Глава Россотрудничества Вадим Зайчиков назвал пять самых популярных вузов РФ среди иностранцев

Глава Россотрудничества Вадим Зайчиков назвал пять самых популярных вузов РФ среди иностранцев

Эксперты во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» перечислили отечественные вузы, в которые больше всего хотят попасть абитуриенты из других государств.

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