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    Второй век идёт геноцид русского народа...В роддоме Омска: ...

В роддоме Омска: привилегии для мусульманок, а остальные в сторонке

В роддоме Омска: привилегии для мусульманок, а остальные в сторонке

Ситуация, до боли знакомая российским гражданам Статья от 4 октября 2024 года называется "Волна преступности нелегалов захлестывает страну".

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Комментарии
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Александр Зиборов
Второй век идёт геноцид русского народа...
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18 мин.
Александр Зиборов
ПАМЯТКА для тех, кто уверен, что России нужны мигранты. Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
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16 мин.
Аркадий Цыганов
Читайте Конституцию и увидите, что перед чиновником народ бесправен. Купить одного чинушу проще, чем весь народ.
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7 мин.

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