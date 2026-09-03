Рынок роботов может в десять раз превзойти автомобильный в ближайшие годы

Мировой рынок человекоподобных роботов в ближайшие годы может в 10 раз превзойти автомобильный. Такой прогноз представил генеральный директор стартапа Agile Robots Чжаопэн Чэнь в интервью Reuters, на которое ссылается «Интерфакс».
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