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Джонсон выразил доверие Трампу в вопросе предотвращения украинского конфликта

Джонсон выразил доверие Трампу в вопросе предотвращения украинского конфликта

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил, что доверяет словам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о предотвращении украинского конфликта, если бы тот был американским главой в то время.

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