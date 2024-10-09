Джонсон выразил доверие Трампу в вопросе предотвращения украинского конфликта

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил, что доверяет словам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о предотвращении украинского конфликта, если бы тот был американским главой в то время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии