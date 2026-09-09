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test mazurok

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🎶 Какие премьеры ожидают зрителей в 206-м сезоне Крымского драмтеатра имени Горького В новом сезоне особое внимание будет уделено произведениям классиков русской литературы — Александру Пушкину и Александру Сухово-Кобылину, чье творчество станет основой для постановок, рассказала главный режиссер Крымского академического русского драматического театра имени Горького Анжелика Добрунова.

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