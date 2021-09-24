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«Коллективный Запад» начал новое наступление на Россию

«Коллективный Запад» начал новое наступление на Россию

Вчерашний день, помимо оглашения предварительных результатов выборов в Государственную думу России, ознаменовался еще целым рядом важных событий, абсолютное большинство которых, увы, к разряду хороших новостей для нашей страны вовсе не принадлежат.

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Надежда
"Новый"? За всю историю борьбы запада с русскими этих "походов" было столько, что нам уже без разницы, одним больше, одним меньше...)
Геннадий Рязанов
Начинать много ума не надо, а вот чем для них начатое закончится- ПОГЛЯДИМ!
Котищев
Да НАС РАТЬ!!!
bngor68 Агеев
Сдаётся мне, автор тоже на стороне запада со своими страшилками, или не владеет материалом. Россия не Иран, и весь мир - это далеко не запад. И силёнок у них не хватит изолировать Россию.

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