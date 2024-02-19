В Иванове к уголовной ответственности привлекается подозреваемый в грабеже и краже из магазинов самообслуживания

В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району города Иваново поступило сообщение от сотрудников магазина самообслуживания, расположенном в микрорайоне Самоцветы, о том, что из торговой точки неизвестный молодой человек открыто похитил продукты.
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