Психолог Зберовский: нужно ставить реалистичные цели и иметь план по их достижению

Приближается Новый год, и многие начинают подводить итоги прошедшего года. Такие публикации часто появляются в социальных сетях: кто-то составляет список своих успехов и неудач, дополняя его целями на наступающий год, а некоторые монтируют видео с самыми яркими событиями уходящего года.