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Царьград

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Терапевт Сушков: частые судороги в ногах требуют консультации врача

Терапевт Сушков: частые судороги в ногах требуют консультации врача

Терапевт Красногорской клинической больницы, Даниил Сушков, отметил, что частые судороги в ногах могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем.

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